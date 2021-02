Joe Biden arrancó su presidencia en Estados Unidos con la confianza de miles y miles de migrantes ilegales en Estados Unidos; sin embargo, esa fama baja como al espuma y es que a pesar de la promesa de no deportar a inmigrantes por 100 días, en sus primeras semanas de trabajo ya han deportado a cientos de inmigrantes.

Según un informe del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en lo que va del gobierno de Joe Biden deportaron a inmigrantes de al menos tres países; en total son 284 personas, 15 de Jamaica y 269 de Guatemala y Honduras.

Para este lunes había programados más vuelos de deportación aunque se desconoce cuántas personas son consideradas amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública, o cruzaron recientemente la frontera de forma ilegal. Algunos de los casos son considerados como prioritarios según las nuevas normas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que entraron en vigor este lunes.

We want everyone, regardless of immigration status, to feel safe & unafraid to get the COVID vaccine—to protect themselves, their families, and their communities. ICE will NOT conduct immigration enforcement at #covid19vaccine sites. Read our policy here: https://t.co/kWnB3xjH9R https://t.co/6mRXfZpVpM

— ICE (@ICEgov) February 1, 2021