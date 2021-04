Joe Biden, presidente de Estados Unidos, insistió en la comunidad internacional de unir fuerzas para lidiar con el problema del cambio climático que amenaza al mundo entero. Este jueves 22 de abril arrancó, de forma virtual, la Cumbre de Líderes sobre el Clima.

Today I’m bringing together leaders from around the world to meet this moment of climate peril, and extraordinary opportunity. No nation can solve this crisis on its own, and this summit is a step on a path to a secure, prosperous, and sustainable future. https://t.co/lcUUsgyEo3

