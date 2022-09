La Premier League pospuso este viernes los partidos previstos para este fin de semana como señal de respeto a la Reina Isabel II. El fallecimiento de la monarca británica provocó también la cancelación de pruebas de alto nivel de golf, cricket y carreras de caballos en el país.

Los clubes de la Primera División dijeron tras una reunión el viernes que querían “rendir homenaje al largo e inquebrantable servicio de Su Majestad la reina a nuestro país”.

“Este es un momento tremendamente triste no solo para la nación, sino también para los millones de personas que la admiraban en todo el mundo”, dijo el jefe ejecutivo de la Premier, Richard Masters. “Nos unimos a todos los que lloran su fallecimiento”.

La jornada de la English Football League, que está tres divisiones por debajo, ya había sido cancelada antes en el día.

El gobierno británico apuntó que dependía de cada organización deportiva el mantener, o no, su actividad luego del deceso de la soberana, de 96 años, el jueves.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

