Hace 40 años, un presidente estadounidense recién electo declaró que el gobierno era la fuente de muchos de los males que padecía el país, con lo cual reformuló los parámetros de la política interior para las décadas siguientes. Este miércoles por la noche, el presidente Joe Biden sostuvo sin rodeos lo contrario: que el gobierno es la solución.

En su primer discurso a las cámaras del Congreso y a la nación, Biden presentó al gobierno como un principio organizador de la democracia y a la vez un motor del crecimiento económico y el bienestar social.

After 100 days of rescue and renewal, America is ready for takeoff.

We are working again. Dreaming again. Discovering again. Leading the world again.

We have shown each other and the world: There is no quit in America. pic.twitter.com/1R3mZAWGWl

— President Biden (@POTUS) April 29, 2021