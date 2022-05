México confirmó este sábado el primer caso de viruela del mono en el país tras reportarla en un hombre con residencia permanente en Estados Unidos, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El infectado, un resiente en Nueva York, de 50 años y quien probablemente se habría contagiado en Holanda, está siendo atendido en la capital mexicana, precisó la autoridad. No hay más detalles sobre posibles contactos con otras personas.

Hoy confirmamos el primer caso importado de viruela símica en México. Es un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. Se atiende en la CDMX. 1/3 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 28, 2022

“Afortunadamente se encuentra estable y en aislamiento preventivo. Esperamos que se recupere sin complicaciones”, dijo López-Gatell en su cuenta de Twitter.

Ayer viernes, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en reportar un caso de viruela del mono, cuyas infecciones detectadas hasta ahora en el mundo no han sido graves y cuyos síntomas incluyen fiebre y erupción cutánea.

España, Inglaterra y Portugal son los países con más casos del reciente brote de esta enfermedad vírica, habitualmente leve, fuera de sus zonas endémicas en partes de África occidental y central.

La semana pasada, autoridades mexicanas confirmaron la primera muerte a causa de hepatitis aguda infantil de origen desconocido en el centro del país, el único deceso por esta enfermedad hasta ahora en América Latina.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados. La transmisión de persona a persona es posible, pero se considera poco común.

La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.

Su aparición en países no endémicos es lo que preocupa a los expertos. Hasta el momento los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes.