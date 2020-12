Italia prohibirá salir del municipio de residencia los días de Navidad y Año Nuevo, así lo informó el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, en una comparecencia ante el Senado. El Gobierno italiano está ultimando un nuevo decreto que regulará las restricciones sanitarias en las fiestas.

El ministro de Sanidad ha adelantado que además de prohibir los desplazamientos en los días más importantes para Italia durante las fiestas de fin de año, continuarán las limitaciones de moverse entre regiones, como ocurre hoy con las que se encuentran en las franjas más críticas.

La finalidad es evitar reuniones numerosas y también limitar actividades como ir a esquiar o viajar al extranjero.

“Las decisiones del Gobierno son difíciles pero necesarias para evitar un confinamiento general y sin las cuales no sería posible controlar la curva de contagios. No aguantaría el sistema sanitario y no aguantarían todos los médicos y enfermeras a los cuales va nuestro agradecimiento”, explicó el funcionario en la Cámara alta.

Quieren evitar aglomeraciones

Además de las reuniones en las casas, las autoridades quieren evitar aglomeraciones en la calle y así intentar aminorar la curva de crecimiento de contagios por Covid-19.

Italia registró ayer 785 muertos por este virus, con lo que desde el principio de la emergencia en el país transalpino han perdido la vida más de 56 mil personas. En los últimos días se está viendo el efecto de las restricciones adoptadas en Italia y la curva de esta segunda ola se ha aplanado.

Roberto Speranza también ha concretado cómo será la campaña de vacunación italiana, en donde ya han reservado 202 millones de dosis. Además darán prioridad a los trabajadores del sector salud y a las personas mayores que se encuentran en residencias.