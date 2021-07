Antes y durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los pobladores japoneses protestaron contra la celebración del evento deportivo; los inconformes salieron a las calles de la capital con pancartas que llevaban escritas sus deseos de que las autoridades cancelen la justa deportiva por repunte de la pandemia de Covid-19.

En plenaceremonia del relevo de la antorcha olímpica, miles de personas se manifestaron contra la poca empatía y sensibilidad de las autoridades, pues decidieron llevar a cabo los Juegos Olímpicos pese al aumento alarmante de contagios del covid-19 relacionados con su celebración.

“Cancelen los JJ.OO. de Tokio”, “Juegos Olímpicos en ninguna parte”, “Apaguen la antorcha olímpica”, fueron algunas de sus arengas más frecuentes. Y es que la inauguración del certamen tiene lugar en medio de un repunte de los contagios de covid-19, con mil 979 casos reportados tan sólo el jueves, a pesar del nuevo estado de emergencia declarado por las autoridades del país.

Por su parte, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio comunicó que los casos vinculados al evento deportivo ascendió a 106. Desde la jornada anterior, 19 personas han dado positivo, entre ellas tres deportistas del extranjero. Esta situación ha causado molestia incluso entre los grandes capitales, el pasado 19 de julio, Toyota Motor Corp., uno de los principales patrocinadores de los Juegos Olímpicos, informó que no emitirá comerciales de la competencia.

