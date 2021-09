Un grupo de mujeres protestó ayer en esta capital contra el gabinete anunciado por los talibanes y para reivindicar su derecho a formar parte del futuro político de Afganistán, al tiempo que el secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, afirmó que el Talibán debe “ganarse” su legitimidad ante la comunidad internacional y la Unión Europea lamentó que el nuevo Ejecutivo afgano no sea “inclusivo y representativo” como prometió.

Por segundo día consecutivo, las mujeres se manifestaron en la calles de esta capital en protesta porque el gobierno del Talibán no incluyó a nadie del género en algún cargo, pese a que prometieron que gobernarían “hombro con hombro” con ellas. En sus pancartas se leía: “un gabinete sin mujeres es un fracaso”.

Una manifestante declaró al diario británico The Independent que en la protesta del martes, talibanes golpearon a mujeres con sus rifles para dispersar la movilización, y aseguró que desde que tomaron el poder advirtieron a estudiantes de todas las edades que no vayan más a la escuela y que deben estar cubiertas de pies a cabeza.

El diario británico The Guardian informó que una emisora australiana entrevistó al jefe talibán de la comisión cultural, Ahmadullah Wasiq, quien afirmó que el nuevo régimen prohibirá a las mujeres practicar deportes, pues lo considera “inapropiado e innecesario”. Se refirió particularmente al caso del cricket, popular en Afganistán, y sostuvo que en dicho deporte “los rostros y cuerpos de las mujeres no están cubiertos y el islam no permite que las mujeres sean vistas así”.

Blinken destacó que, “pese a profesar que el nuevo gobierno sería inclusivo, la lista de nombres anunciada consiste exclusivamente en talibanes o sus asociados cercanos, y no se incluye a las mujeres”.

La Unión Europea expresó a través de un portavoz citado por Europa Press su desaprobación tras el anuncio del gabinete, pero el bloque dijo estar dispuesto a continuar con su asistencia humanitaria a Afganistán, si bien la ayuda a largo plazo dependerá de si los talibanes defienden las libertades básicas.

El ex presidente afgano Ashraf Ghani, quien se refugió en Emiratos Árabes Unidos, se disculpó ante el pueblo afgano: “Lamento profundamente que mi propio capítulo terminara en tragedia como en el caso de mis antecesores, sin lograr la estabilidad y el bienestar”.

Ghani se dijo a favor de realizar una auditoría para probar que no sacó dinero de Afganistán.

Blinken comentó que Ghani le prometió la noche antes de exiliarse que estaba “preparado para luchar hasta la muerte”.