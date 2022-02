El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a la nación a primera hora del martes (hora local) tras las recientes acciones de Rusia y afirmó: “No le debemos nada a nadie y no le daremos nada a nadie”

El lunes, el presidente Vladimir Putin ordenó la entrada de lo que llamó tropas de “mantenimiento de la paz” en dos regiones pro-Moscú del este de Ucrania, tras reconocer su independencia.

“Estamos en nuestra tierra, no tenemos miedo de nada ni de nadie, no le debemos nada a nadie y no le daremos nada a nadie. Y estamos seguros de esto”, dijo Zelensky en su discurso en vídeo, añadiendo que el traslado era una violación de la “integridad y soberanía nacional” de Ucrania.

Zelensky añadió que las fronteras internacionales de Ucrania “permanecerán como tales” a pesar de las “declaraciones y amenazas” de Rusia, y dijo que Ucrania contaba con las “medidas claras y eficaces” de sus partidarios internacionales.

Además dijo que Ucrania había iniciado una reunión de emergencia con los Cuatro de Normandía, que incluyen a Alemania, Rusia, Ucrania y Francia.

El mandatario advirtió que el último movimiento de Putin socavaba las actuales negociaciones “pacíficas” y “puede significar una salida unilateral de la Federación Rusa del Acuerdo de Minsk e ignorar el acuerdo de Normandía”.

Zelensky reiteró que Ucrania quería la “paz”, aunque estaba preparada para un acto de agresión ruso desde hacía “mucho tiempo”.

A los ciudadanos ucranianos les dijo que Ucrania afrontaría la crisis con calma y confianza, y agradeció a toda la nación su reacción racional ante los últimos acontecimientos. Aseguró a los ciudadanos que no había razón para una “noche de insomnio”.