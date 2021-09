Este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó un llamado desesperado a aquellas personas que aún no se han vacunado, mediante sus redes sociales invitó a estas personas a seguir el ejemplo de más de 200 millones de estadounidenses que ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna anti Covid-19.

“Mi mensaje para los estadounidenses no vacunados es este: ¿Qué más hay que esperar? ¿Qué más necesitas ver? Hemos hecho que las vacunas sean gratuitas, seguras y convenientes. La vacuna cuenta con la aprobación de la FDA. Más de 200 millones de estadounidenses han recibido al menos una oportunidad. Haz lo correcto”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

My message to unvaccinated Americans is this: What more is there to wait for? What more do you need to see?

We have made the vaccinations free, safe, and convenient. The vaccine has FDA approval. Over 200 million Americans have gotten at least one shot.

Do the right thing.

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021