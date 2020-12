Tras la pandemia por Covid-19, enfermedad gestada en Wuhan, China, diversas actividades en torno a la salud se han desarrollado debido a la alta demanda por contagios de Coronavirus alrededor del mundo.

Uno de los temas que más ha preocupado al sector salud como a la población es la llegada de la vacuna y las diversas propuestas, ya que distintos países en colaboración con respectivos laboratorios, han desarrollado una vacuna contra el SARS-CoV-2, por lo que muchas ya se han estado enviando a diferentes países.

Tal es el caso de Estados Unidos, en donde se desarrolló la vacuna Moderna, la cual está siendo aplicada a diversas personas en el sector público, para así alentar a la población estadounidense a aplicársela pronto.

Así fue como la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, fue vacunada este martes contra el Coronavirus con el fármaco desarrollado por la biotecnología estadounidense Moderna.

Además, el esposo de la política quien trabaja cerca del presidente electo Joe Biden, Douglas Emhoff, también recibió la primera dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2.

Vice President-elect Kamala Harris receives her first dose of the Moderna Covid-19 vaccine https://t.co/ST2gHv79Q2 pic.twitter.com/Jp9Sf3AoZj

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 29, 2020