Un hombre agredió con un cuchillo a los pasajeros en un tren subterráneo en Tokio, los hechos ocurrieron este viernes y los medios locales han dado a conocer que el ataque dejó 4 heridos. El responsable fue arrestado por la policía cuando trataba de huir, dijeron los bomberos.

La televisión pública NHK informó que un pasajero resultó gravemente herido y que el atacante dejó su cuchillo cuando huía. El ataque ocurrió cerca de la estación de Seijogakuen, según el operador ferroviario Odakyu Electric Railway Co.

El ataque se produjo cuando la capital japonesa está en alerta máxima como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos.

La agresión tuvo lugar por la noche en un tren de cercanías en Setagaya, un distrito del oeste de Tokio. Dos personas resultaron gravemente heridas, según la cadena de televisión pública NHK.

🚨🇯🇵#Tokyo Knife Attack.

At least 2 injured after a terrorist attacked random passengers with a knife in a train in Tokyo, #Japan.

The train stopped and the suspect walked away. pic.twitter.com/dq0d4WQt2W

— Terror Alarm (@terror_alarm) August 6, 2021