Durante la mañana de este miércoles 26 de mayo se registró un fuerte tiroteo en las instalaciones de tren ligero de San José California, Estados Unidos, el cual, dejó como saldo 9 fallecidos fallecidos y varias personas heridas de acuerdo con los primeros reportes de la policía.

En conferencia de prensa, Rusell David, ayudante del alguacil del condado de Santa Clara, detalló que, tras el ataque, el agresor fue abatido por elementos policiacos por lo que ya no representa una amenaza para la población, aseguró que las instalaciones fueron evacuadas después de estos trágicos hechos y que entre las víctimas hay varios empleados de la dependencia gubernamental en cuestión.

De momento, no se reveló más información al respecto de estos trágicos sucedos por lo que se espera que en las próximas horas se detalle el número de víctimas, así como de heridos.

Se sabe que el desafortunado evento ocurrió pocos minutos antes de que el reloj marcara las 7:00 de la mañana, hora local, dentro de las instalaciones de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara, las cuales se encuentran al sur de la Bahía de San Francisco en California, cerca del aeropuerto de la ciudad de San José.

Anthony Mata, Jefe del Departamento de Policía de San José únicamente se limitó a enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de su perfil de Twitter y agradeció la valiente labor de los policías y socorristas que laboran en la zona del trágico incidente, no emitió más detalles al respecto.

Por su parte, el alcalde la Ciudad de San José, Sam Liccardo, informó a través de Twitter que se estableció un “centro de reunificación” para las familias de las víctimas en el edificio de la oficina del sheriff y adelantó que en cuanto se tenga más información al respecto será difundida a través de canales oficiales.

San José se ubica en la región centro-oeste del estado de California en Estados Unidos, se encuentra en el corazón de Silicon Valley, de acuerdo con el último censo de población en esta ciudad habitan más de un millón de personas y es conocido internacionalmente por ser sede de algunas de las empresas tecnológicas más importantes del país norteamericano y del mundo.

