Este miércoles, la junta directiva y autoridades de una de las redes sociales más importantes decidirán si Donald Trump puede o no regresar, después de ser vetado en enero tras el asalto al Capitolio.

Su supuesta complicidad con los atacantes del lugar, hizo que las distintas plataformas de redes sociales cancelaran, bloquearan o eliminaran sus cuentas como una medida temporal para prevenir otra insurrección.

Sin embargo, Twitter fue el primero en anunciar que no se le permitiría regresar a Trump bajo ninguna circunstancia. Y ahora Facebook, que es dueño también de Instagram, aclarará si el veto de extiende de forma permanente.

Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, dijo a USA Today que ellos consideran al exmandatario como “una de las mayores amenazas a la democracia estadounidense en la historia moderna”.

Y por eso aceptó que han estado en contacto con la Junta de Supervisión de Facebook para pedir que se prohíba el regreso del empresario.

USA Today reporta que Douglas Blair, asistente de comunicaciones de The Heritage Foundation, una organización republicana, afirmó que esta medida es un método de manipulación mediática por parte de las empresas de Mark Zuckerberg en contra del expresidente y su partido.

“Desde la decisión preelectoral de Twitter de enterrar el artículo del New York Post sobre Hunter Biden, pasando por las prohibiciones posteriores a la elección del entonces presidente Donald Trump, hasta la destitución de Parler, las empresas de tecnología están mostrando su fuerza como árbitros no electos de lo que los estadounidenses pueden y no pueden Ver”.

We rejected six-figure donations from Facebook and Google last year.

Today we're pledging to no longer accept financial support from Big Tech companies as long as they continue to suppress conservative viewpoints. https://t.co/5bEOk9Ne6G

— Heritage Foundation (@Heritage) May 4, 2021