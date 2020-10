Orgulloso de ser el primer funcionario de la República de Corea (sur) en pisar suelo mexicano desde que inició la pandemia por Covid-19, Kim Gunn, ministro adjunto de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de dicha nación, aseguró que los gobiernos de ambos países han tomado decisiones similares para hacer frente al SARS-CoV-2; destacó el semáforo epidemiológico y la búsqueda de un acceso universal a la vacuna contra el virus.

“La relación de Corea con México ha sido muy estrecha durante la pandemia por Covid-19, su país ha pronunciado declaraciones muy claras en el mundo, como el acceso equitativo a la vacuna, Corea está de acuerdo en ello”, dijo.

Entrevistado en la embajada de Corea del Sur, adelantó que México colabora con su país en el desarrollo de ensayos clínicos de dos medicamentos que servirán para tratar o, en el mejor de los casos, curar el Covid-19.

“Estamos muy contentos de que México participe en los ensayos clínicos que desarrollan investigadores y científicos del Instituto Pasteur, estos son para elaborar un tratamiento. Se busca crear un producto que cure el coronavirus, que sea seguro y efectivo. Son dos medicamentos, no puedo dar más información, pero me gustaría enfatizar que además del interés en la vacuna queremos producir un fármaco que sirva para tratar o curar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2”, comentó.

¿Cómo ha sido la relación México–Corea durante la pandemia por Covid-19?

—La relación ha sido muy estrecha durante la pandemia por Covid-19 y México está pronunciando declaraciones o ideas muy claras en el mundo, como el acceso equitativo a la vacuna, y Corea está de acuerdo con esa idea.

También ahora, en el Instituto Pasteur de Corea se está desarrollando [una posible] cura para el Covid-19 y colabora con un instituto mexicano.

¿Qué avances hay sobre estos ensayos en los que colaboran Corea y México?

—Primero, decir que estamos muy contentos de que México participe en los ensayos clínicos que desarrollan investigadores y científicos del Instituto Pasteur, estos son para elaborar un tratamiento, se busca crear un producto que cure el coronavirus, que sea seguro y efectivo, son dos medicamentos, no puedo dar más información, pero me gustaría enfatizar que además del interés en la vacuna, queremos producir un fármaco que sirva para tratar o curar la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

¿Cuál es la importancia de esta colaboración?

—Si la cooperación entre Corea y México logra desarrollar, encontrar la cura del Covid-19, esto sería de una gran ayuda para los dos países, pero también para el mundo. El gobierno mostró interés en el tema de desarrollo de vacunas o en una cura, entonces, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de su titular Marcelo Ebrard, es que hemos realizado videoconferencias para abordar el tema.

¿Cuál es la situación del Covid-19 en Corea?

—Tuvimos el segundo brote. En Corea tenemos tres niveles de alerta y estábamos en la alerta primera, pero la elevamos hasta 2.5, por lo tanto el gobierno estableció medidas como poner distanciamiento o uso de cubrebocas obligatorio, entonces se logró contener el rebrote más grave.

Es difícil porque tenemos dos tareas: contener el brote de Covid y la recuperación económica, y para lograrlo, gobierno y ciudadanos tienen que colaborar, no existen esfuerzos aislados.

¿Qué piensa de la estrategia en México?

—El semáforo de México tiene mucha similitud con Corea, creo que muchos gobiernos están intentando contener el virus y reactivar la economía, no hay fórmulas mágicas.

Nosotros tenemos un sistema de alertas, en primer, segundo y tercer niveles, el gobierno impuso medidas como el distanciamiento social, igual que aquí en México, pero también el uso obligatorio del cubrebocas.

¿Por qué es importante impulsar un acceso a la vacuna que sea transparente, equitativo y oportuno?

—Cuando hablamos de una pandemia como la del Covid-19, si no erradicamos este brote en todos los países no podemos eliminar 100% la enfermedad. Si un país logra terminar la batalla contra el Covid, eso no significa que en otros Estados van a terminar también, tiene que finalizar en todas las naciones.

El acceso a la vacuna no es para otras personas, sino para uno mismo; en el escenario mundial, tiene mucha empatía buscar que el acceso sea equitativo.

¿Qué piensa del trabajo que se hace en México para lograr un acceso equitativo a la vacuna?

—Lo evalúo muy positivo en el sentido de que Corea y México están haciendo esfuerzos muy similares y los dos países son miembros de Covax.

¿Cómo colaborarán México y Corea para apoyar en la recuperación de la economía?

—En cuanto termine la pandemia también vamos a tener mucho espacio para recuperar la relación económica entre nuestras dos naciones.

Lo que yo espero es también fortalecer o retomar la cooperación que ya teníamos, como en el sector automotriz o en la industria en general, también en los sectores nuevos que pueden surgir en la era de la nueva normalidad, tras la pandemia.