El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comunicó la respuesta del gobierno federal a ‘Ida’, fenómeno meteorológico que se formó a finales de la semana pasada en el golfo de México, alcanzó la costa sur de Estados Unidos con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, convirtiéndose en un huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Aseguró que hay miles de damnificados, pero presionará al Congreso para que actúe en su plan Build Back Better, que incluye un financiamiento significativo para redes de energía e infraestructura.

Mencionó también que para saber la magnitud del daño usarán drones e imágenes satelitales, además de que están empleando nuevas tecnologías para acelerar la restauración de las comunicaciones, como los servicios de telefonía celular. “Para aquellos que han perdido sus hogares, los estados han estado trabajando con la Cruz Roja Americana para abrir 50 refugios en toda la costa del Golfo”, dijo.

