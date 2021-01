Las autoridades de la India reportaron un incendio en un edificio en construcción en el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas contra Covid-19 en el mundo.

La compañía, asociada con Oxford-AstraZeneca, produce alrededor de 5 mil dosis del medicamento cada minuto, no sólo para la India, sino para todo el mundo. Aunque representantes de la empresa dijeron que esto sólo retrasará un poco la reanudación de la producción, pero que no paso nada con las vacunas que ya estaban listas para enviarse.

Desafortunadamente, como consecuencia del incendio, cinco personas perdieron la vida en el lugar. Esos empleados quedaron atrapados, luego de que un error durante los trabajos de soldadura provocara una chispa que comenzó el siniestro.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

