Como si los últimos meses las malas noticias, en al menos 14 entidad de Estados Unidos se ha reportado la invasión de “gusanos saltarines”, una especie de lombriz de tierra invasora que puede causar problemas a los suelos de los jardines, bosques y el ecosistema en general, por lo que los científicos están muy preocupados si no se controla este animal.

Esta lombriz del género Amynthas, es originaria de Asia, llegó a América del Norte hace varios años y ahora está presente en los estados de Minnesota, Wisconsin, Missouri, Illinois, Iowa, Nebraska, Ohio, Texas, Luisiana, Indiana, Kansas, Kentucky, Tennessee y Oklahoma.

Debido a que tienden a saltar y a retorcerse “violentamente” cuando están fuera de la tierra e incluso cuando se sienten amenazados, pueden dejar su cola atrás para huir. Viven en la hojarasca, donde devoran la capa superior de materia orgánica convirtiendo rápidamente la tierra y dejan un residuo similar a bolas similares a los granos de café. Se les ha apodado gusanos “locos”, “saltarines” o “serpiente”.

