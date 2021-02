Las intensas nevadas en Estados Unidos también han afectado a la fauna. En Texas, uno de los lugares más afectados, las tortugas marinas se han visto aturdidas por las gélidas temperaturas y son los propios habitantes quienes las han puesto a salvo ¡un gran acto de bondad!

A pesar de que millones de personas en la región se quedaron sin luz y gas durante varios días, muchas de ellas no han dudado en ofrecer su ayuda y así proteger a los más vulnerables ante la tormenta invernal. Muestra de ello son las miles de tortugas que han sido rescatadas, las cuales son recogidas por los propios ciudadanos y llevadas a un centro de convenciones de una localidad turística en el sur del estado.

My mom is retired, & she spends her winters volunteering at a sea turtle rescue center in south Texas. The cold snap is stunning the local turtles & they’re doing a lot of rescues. She sent me this photo today of the back of her Subaru. It’s *literally* turtles all the way down. pic.twitter.com/xaDRNjLDoQ — Lara (@lara_hand) February 15, 2021

La solidaridad fue tal que el centro Sea Turtle Inc. no pudo recibir más de estos reptiles, los cuales no paraban de llegar en manos de texanos que deseaban ponerlas a salvo. Fue por eso que, desde el lunes 15 de febrero, se abrió el Centro de Convenciones de la South Padre Island. Ed Caum, director ejecutivo del lugar describió las nobles acciones de la ciudadanía:

“Cada 15 minutos o menos llega otra camioneta (…) Ayer llegaron remolques llenos, que tenían 50, 80, 100 (tortugas”. expresó.

Texas Game Wardens assigned to Cameron county rescued 141 sea turtles from the frigid waters of the Brownsville Ship Channel and surrounding bays. The sea turtles were transported via the PV Murchison, operated by Sgt. Game Warden Duke and B/M Bowers-Vest. pic.twitter.com/LqFBrElTog — Texas Game Warden (@TexasGameWarden) February 17, 2021

Hasta ahora, se han rescatado a 3.500 tortugas. Lamentablemente, Caum declaró que probablemente no todas lograrán sobrevivir, pero que harán todo lo posible por lograrlo. La situación no ha sido sencilla, el recinto no tuvo energía ni agua hasta el 17 de febrero por la mañana, por lo que tuvieron que ingeniárselas para mantener protegidos a los animales.

El director expresó que no saben con certeza cuando podrán regresar a los reptiles al mar, debido a que se aproxima otro frente frío que podría ponerlas en peligro. El miércoles, la temperatura en la región se encontraba a 4°C (40°F), por lo que las condiciones aún no eran adecuadas para liberar a las tortugas. Es posible que se les lleve a las aguas del Golfo de México el próximo sábado, cuando la temperatura supere los 15°C (60°F), pero se evaluarán las condiciones del tiempo antes de hacerlo.