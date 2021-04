La cuanta de Twitter oficial de la vacuna Sputnik V respondió al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien anunció la noche de ayer que dio positivo a una prueba de Covid-19, a pesar de haber recibido la dosis rusa.

Por medio de la red social, los desarrolladores Gamaleya R.I. contestaron al tweet del mandatario e indicaron que lamentaban la noticia, sin embargo, explicaron que, de acuerdo a los estudios, la dosis es 100 por ciento eficaz contra contagios graves y que la recuperación será rápida.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021