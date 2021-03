Joe Biden, presidente de Estados Unidos, reveló si su Gobierno compartirá o no vacunas contra el Covid-19 con México y el mundo. La realidad es que el mandatario aclaró que su prioridad es y serán los estadounidenses por lo que compartirá las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 sólo en caso de que existan excedentes.

Al parecer esta es una opción muy probable pues Estados Unidos tienen grandes contratos, negociados por Washington, y el vínculo que formaron entre dos de las farmacéuticas más importantes de EU para crear la vacuna del Covid-19.

This afternoon, I’m hosting an event with the CEOs of Johnson & Johnson and Merck to discuss our historic partnership to produce more COVID-19 vaccines. Tune in. https://t.co/S3OxWrOUgt

— President Biden (@POTUS) March 10, 2021