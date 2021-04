Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, reveló la fecha en que visitará a México y Guatemala para solucionar los temas de migración en la región; con el fin de cumplir el sueño americano. La funcionaria estadounidense busca expandir su recorrido a otros países centroamericanos, reveló la Casa Blanca.

De acuerdo con la agencia de noticias, EFE, será en el mes de junio cuando la vicepresidenta de Estados Unidos visite México. Hay que recalcar que Harris, está encargada de resolver la crisis migratoria que se vive desde marzo en el muro fronterizo entre ambos países.

La demócrata aseguró, la semana pasada, su intención de visitar la región para “hacer frente a las causas de raíz” que genera la migración, aunque en ese momento no fijó una fecha exacta. Cabe señalar que La Casa Blanca aún no confirmó un viaje a Honduras y El Salvador.

Los ciudadanos de los tres países suponen la mayoría de los migrantes que llegan sin documentos a la frontera estadounidenses con México.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, insistió en la comunidad internacional de unir fuerzas para lidiar con el problema del cambio climático que amenaza al mundo entero. Este jueves 22 de abril arrancó, de forma virtual, la Cumbre de Líderes sobre el Clima.

Ninguna nación puede resolver esta crisis por sí sola, y esta cumbre es un paso en el camino hacia un futuro seguro, próspero y sostenible”, enfatizó el mandatario.

Today I’m bringing together leaders from around the world to meet this moment of climate peril, and extraordinary opportunity. No nation can solve this crisis on its own, and this summit is a step on a path to a secure, prosperous, and sustainable future. https://t.co/lcUUsgyEo3

— President Biden (@POTUS) April 22, 2021