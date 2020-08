Un portal del Reino Unido reveló imágenes del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y una de las víctimas de acoso por parte del magnate Jeffrey Epstein.

Las fotografías fueron tomadas en una sala de espera en un aeropuerto de Portugal. El político del partido demócrata aparece sonriente, mientras una mujer, identificada como Chauntae Davies, entonces de 22 años de edad, le da un masaje a Clinton, quien tenía 56 años cuando fueron captadas las imágenes.

De acuerdo con “Daily Mail”, que dio a conocer las fotos, el expresidente había realizado un viaje a África en el año 2002 con motivos humanitarios, pero a bordo del avión de Epstein, el cual era conocido como el “Lolita Express”.

Ghislaine Maxwell, exnovia y socia de Epstein, animaba a Davies a dar un masaje a Clinton, quien había sufrido una contractura en el cuelo debido al largo viaje en avión. Tras ello, el exmandatario incluso le preguntó a la joven si le daría el masaje.

El expresidente aparece sentado en una silla de la sala de espera, mientras viste una camisa amarilla y un pantalón gris. La joven tiene sus manos en el cuello de Clinton y le da un masaje, mientras el político atina a sonreir.

Davies aseguró que fue violada varias veces por Epstein después de que Maxwell la reclutó. Sobre las fotos con Clinton, afirmó que el expresidente se comportó como un “un completo caballero”

Jeffrey Epstein quedó condenado a prisión por pedofilia, así como por dirigir una red de trata de menores. Posteriormente, falleció dentro de prisión.

EXCLUSIVE: 'Would you mind giving it a crack?' Clinton leans back and smiles while receiving neck massage from Epstein victim https://t.co/wtWwgLa2CX

— Daily Mail US (@DailyMail) August 18, 2020