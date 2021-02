Legisladores del Partido Demócrata difundieron este miércoles, en contexto del segundo juicio político contra el expresidente republicano Donald Trump, videos inéditos del asalto al Capitolio, en donde se ven esfuerzos de políticos, incluyendo al exvicepresidente Mike Pence, por salir del lugar tras la toma violenta por parte de seguidores del expresidente radicales.

Never-before-seen security footage from the U.S. Capitol shows officer Eugene Goodman leading Sen. Mitt Romney away from the violent mob. pic.twitter.com/V310S2n4mB

Stacey Plaskett, demócrata en la Cámara de Representantes, proyectó videos inéditos de cámaras de seguridad en el Capitolio durante la “insurrección” supuestamente impulsada por Donald Trump. El clip en cuestión mostró al senador Mitt Romney, un republicano de Utah, corriendo hacia un lugar seguro después del asalto al Capitolio, gracias a una advertencia de último minuto de un oficial de policía.

Otro de los videos inéditos mostró al exvicepresidente Mike Pence en el Capitolio siendo conducido a un lugar seguro, junto con su familia. Mike Pence supervisó ese día la certificación formal de la victoria del presidente demócrata, Joe Biden, durante procedimientos del 6 de enero en el Capitolio, a pesar de la presión de Donald Trump para detener el proceso.

Members of Congress file out of the Senate chamber, just feet away from where Capitol police hold an insurrectionist at gunpoint. pic.twitter.com/CCKYoCM33f

