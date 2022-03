Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque este martes contra la torre de televisión de Kiev, Ucrania, anunció el servicio de Estado ucraniano para las situaciones emergencia.

“Según los datos preliminares, cinco personas murieron y cinco resultaron heridas” en este ataque que también provocó la interrupción de la difusión de los canales, indicó el servicio en su página de Facebook.

🇺🇸 Another angle of the #Russian strike against the #Ukraine TV broadcasting tower.

🇲🇽 Otro ángulo del ataque de #Rusia contra la torre de transmisión de #Ucrania.

pic.twitter.com/PjCMAeVL7x

— Omar Becerril  (@obeagis) March 1, 2022