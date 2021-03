Un fuerte terremoto de magnitud 6.3, sacudió este miércoles el centro de Grecia, cerca de la ciudad griega de Larisa, donde fueron captados varios videos que muestran el momento en que los habitantes desalojan sus hogares con el fin de ponerse a salvo.

El epicentro del movimiento telúrico tuvo lugar a 21 kilómetros al sur de Elassona, cerca de Larisa y a 350 km de Atenas, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), quien también fijó la intensidad en 6,3 grados.

Terremoto se sintió en el centro y sur del país

La intensidad del movimiento generó que fuera perceptible tanto en el centro como en el norte de Grecia; de momento las autoridades del país se encuentran evaluando los daños generados por el fuerte temblor que hasta ahora ya ha registrado al menos tres réplicas de baja intensidad con una magnitud promedio de 4 grados.

Reportes preliminares destacan que no han existido daños mayores que lamentar y de momento no se tiene datos sobre personas fallecidas o heridos; cabe destacar que esta nación europea cuenta con importantes fallas geológicas por lo que los terremotos son frecuentes pero en su mayoría no causan víctimas.

Evacuan de manera preventiva

Como un acto de prevención ante las réplicas a lo largo del país se efectuaron varios desalojos en ciudades como Gracia y Larissa, por lo que las imágenes de grandes concentraciones de personas en las calles fueron difundidas por redes sociales.

En otros videos también fueron captados los momentos que se vivieron durante el sismos, en uno de ellos se muestra el interior de una casa donde el candelabro que la adorna se mueve a la par que el movimiento de la tierra.