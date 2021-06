SAN DIEGO.-Taquerías en San Diego, California viven una crisis: No hay taqueros.

No, no tenemos taqueros. No llegan a aplicar. Pagan muy bien, tenemos buenos beneficios, pero la gente no quiere trabajar. No hay taqueros. No podemos abrir todos los días las sucursales. Tenemos que cerrar un día y donwton no podemos abrir porque nos faltan taqueros”, dijo Jackeline Ponce, gerente de taquería.