Una avioneta se estrelló al sur de Minnesota y no hubo sobrevivientes, informó la Policía local. El accidente quedó registrado en la cámara de seguridad de un vecino.

La aeronave cayó sobre una baldío vacío y provocó que una vivienda vecina se incendiara poco antes de las 18:00 horas el sábado en Victoria, a unos 40 kilómetros al sudoeste de Minneapolis, así lo reportó la emisora KARE-TV. La nave iba desde Alexandria a Eden Prairie.

No hubo sobrevivientes entre los ocupantes de la avioneta y nadie en tierra resultó lastimado, indicó el jefe policial Jason Kamerud.

En conferencia de prensa el sábado por la noche, Kamerud afirmó que no sabía la causa del accidente ni cuánta gente había a bordo. Se prevé que en las próximas horas la oficina forense informe de la identidad del piloto y de los demás pasajeros.

Fuente: Milenio

GRAPHIC video from a neighbor's home security camera shows the fatal, single-engine plane crash late this afternoon in Victoria, Minn. – It happened on the 7900 block of Rose St. around 5:40 p.m. pic.twitter.com/gasqArbOpJ

— MN CRIME 🚓 🚒 🚑 (@MN_CRIME) August 8, 2021