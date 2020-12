Se filtraron imágenes y un video de un supuesto prototipo de un Apple Watch, que se encuentra dentro de un estuche de plástico rectangular lo cual le da una estética similar a la de un pequeño iPod. No tiene correas, en el margen inferior cuenta con un botón de inicio, como el primer iPhone y en el costado izquierdo se ven dos botones.

Prototype Apple Watch with Security Case runs an Internal Pre-WatchOS 1.0 build, complete with internal testing apps and development settings. It’s extremely amazing that something like this could still exist; without having been destroyed. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp

December 27, 2020