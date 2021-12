El hombre detenido el sábado tras haberse infiltrado con una ballesta en el recinto del castillo de Windsor, residencia de Isabel II al oeste de Londres, dijo en un video que quería “asesinar a la reina”, indicó este lunes el tabloide británico The Sun.

El hombre de 19 años vivía en Southampton, en el sur de Inglaterra, y fue detenido el sábado alrededor de las 08H30 GMT después de que se activaran las alarmas.

El domingo, la policía indicó que el hombre había sido internado en un centro psiquiátrico.

