Luego de un fin de semana caótico, en el que los spring breakers se negaban a seguir las nuevas reglas y el toque de queda en las playas de Florida, las autoridades informaron que están listas para evitar estos incidentes en los próximos días.

Dan Gelber, el alcalde de Miami Beach dijo a CNN que en esta ocasión las acciones de emergencia para contener los contagios por coronavirus, en medio de la temporada más alta de turistas, están acompañadas de una estrategia mejor estructurada.

A través de su portal web, la administración local especificó que se aplicarán las medidas desde el jueves 25 de marzo, y estarán vigentes hasta el lunes 29 a las 6 de la mañana. Durante ese tiempo, CNN aseguró que, quienes las quebranten, podrán ser arrestados y tendrá un juicio penal en su contra.

El pasado 21 de marzo, se declaró un ‘Estado de Emergencia’ en Miami, a causa de las aglomeraciones de gente en las playas. Y para evitar que esto incremente los casos de contagio de coronavirus, se informó sobre las siguientes reglas en la página oficial del gobierno local:

CURFEW: Beginning at 8PM the curfew in the Entertainment District (view yellow highlighted map below) will be in effect until 6AM. pic.twitter.com/J0BIaY7iHc

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 26, 2021