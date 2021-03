El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tropezó en tres ocasiones mientras intentaba abordar el Air Force 1, mientras el mandatario intentaba levantarse ninguno de los presentes intentó ayudarlo. El demócrata realiza un viaje a Atlanta, Georgia, tres días después del tiroteo en el que ocho personas murieron.

A través de los videos difundidos en redes sociales se puede observar a Joe Biden tropezar en por lo menos tres ocasiones, en menos de tres minutos. El mandatario intenta ponerse de pie pero la fuerza de sus manos no lo dejaba, por segundos se quedó en una posición muy incómoda, pero después se levantó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios de Internet es que en su último tropiezo, Biden se detuvo para sobar su rodilla izquierda; es decir, que sí le dolió e incluso que podría sufrir alguna herida.

Segundos después, el Presidente volteó e hizo el saludo oficial a los miembros del ejército que se encontraban en la pista para terminar por abordar el avión.

President Biden stumbled and recovered as he climbed aboard Air Force One on his way to Georgia pic.twitter.com/92N05Ukcvk

