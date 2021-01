Por medio de redes sociales se volvió viral la imagen que ha generado la indignación de cientos de internautas, pues se trata de la imagen de un ejemplar de manatí al que le fue grabado el apellido “Trump” en la espalda.

Dicha acción fue calificada como “crueldad extrema” y tortura hacia el animal, pues en su piel le fue marcado el apellido del polémico presidente de tal forma que le quedará marcada como una cicatriz de por vida en el cuerpo del enorme mamífero marino.

Medios locales de Florida en los Estados Unidos, señalaron que el animal fue visto herido el pasado domingo 10 de enero en el río Homosassa, el cual se ubica al norte de este estado.

Además de representar el maltrato del animal, este acto también es ilegal pues se trata de una especie vulnerable y protegida desde los años 70 por las leyes de Especie en Peligro de Extinción y de Protección de Mamíferos Marinos.

⚠️HELP FIND WHO MUTILATED A MANATEE: U.S. Fish and Wildlife Service is investigating who carved the word "Trump" on a Florida manatee. USFWS is looking for any information: cal Florida Fish and Wildlife Conservation hotline at 888-404-3922. https://t.co/FXQ2l3fYTj pic.twitter.com/jI9kL1BNe5

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 11, 2021