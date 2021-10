Tokio, 7 de octubre.- Un terremoto de magnitud 6.1 en la escala Ritcher se produjo este jueves en la prefectura de Chiba, colindante con Tokio, y se sintió con fuerza en la capital, sin que se haya activado la alerta de tsunami ni se haya informado por ahora de daños significativos.

El sismo tuvo lugar a las 22:41 hora local (13:41 GMT del jueves) a 80 kilómetros de profundidad y con epicentro en Chiba, región de la costa nipona del Pacífico, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El terremoto alcanzó el nivel cinco alto en la escala sísmica japonesa de siete niveles (centrada en medir la agitación en la superficie) en algunas zonas del Área Metropolitana de Tokio y en Saitama, al norte de la capital, y sacudió también con menor intensidad otras regiones centrales del país.

El temblor no desencadenó la alerta automática de tsunami ni consta que haya causado por el momento daños materiales notables ni víctimas, según recogen los medios nacionales.

Notable quake, preliminary info: M 5.9 – near the east coast of Honshu, Japan https://t.co/mCsnrWHQXr

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 7, 2021