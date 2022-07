Bethesda, Maryland, 19 de Julio 2022.- La firma hotelera The Ritz-Carlton dio a conocer que fue nombrada la mejor marca de lujo por el J.D. Power 2022 North America Hotel Guest Satisfaction Index Study por segundo año consecutivo, representando la mayor valuación por huésped del estudio entre viajeros en el segmento de lujo.

En un comunicado, The Ritz-Carlton añadió que ha obtenido el primer lugar siete veces en los últimos ocho años.

“Nos da mucha alegría una vez más poder recibir este codiciado reconocimiento, mostrando que, a través de innovación y servicio excepcional, estamos ofreciendo una experiencia memorable, y superando expectativas de nuestros huéspedes”, dijo Donna McNamara.

La Vicepresidente y Líder Global de Marca de The Ritz-Carlton agregó que “este logro también es una reflexión del duro trabajo y cuidado genuino que las Damas y Caballeros en nuestros hoteles a través del mundo están proporcionando, ya que el compromiso con nuestros huéspedes está en el corazón de cada estadía.”

“Ser parte de la historia legendaria de la marca The Ritz-Carlton me llena de orgullo. La práctica diaria del Credo y los Valores de Servicio conlleva a que formen parte de nuestra filosofía de vida. Felicidades a todos los que han contribuido para cumplir este gran logro”, dijo, a su vez, el Director de Ventas y Mercadotecnia de The Ritz-Carlton, Cancún, Rodrigo Formoso, ejecutivo del primer hotel fuera de Estados Unidos de Norteamérica de esta marca.

The North America Hotel Guest Satisfaction Index (NAGSI) Study, ahora en su año 26, calcula la satisfacción de huéspedes de aproximadamente 34 mil ocupantes de hoteles en su estadía en Norte América entre mayo 2020 y mayo 2021.

J.D. Power es un líder global en perspectiva de consumidor, servicios de consultoría en datos y analítica, y ha entregado inteligencia incisiva en la industria para interacciones de consumidores en marcas y productos por más de 50 años. (Infoqroo)