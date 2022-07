Una serie de tiroteos registrados este lunes en la localidad canadiense de Langley, a 45 kilómetros al sudeste de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, ha dejado al menos tres muertos, incluido el tirador, y varios heridos, según las autoridades locales. Todas las víctimas eran personas sin hogar; la policía cree que el ataque estaba planificado. El superintendente jefe Ghalib Bhayani del Cuerpo de Policía de Montaña ha afirmado que una persona se encuentra en estado crítico y otra sufre heridas graves. “Estamos investigando. En este momento no sabemos el motivo detrás de este ataque ni si había alguna relación entre el sospechoso fallecido y las víctimas”, ha agregado, informa Reuters.

La primera alerta, emitida a las 6.15 de la mañana hora local (15.15 hora peninsular española) hablaba de “múltiples tiroteos” en la región de Langley: uno en un centro comercial, otro en un casino y el tercero en una casa de empeños. Un portavoz de la policía ha indicado que hay un detenido, al que cree responsable de los hechos, y que, aunque considera que ha actuado solo, aún está intentando descartar que sea el único.

