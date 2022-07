Un gran centro comercial de Copenhague, la capital de Dinamarca, fue escenario de un tiroteo que dejaron a “varias” personas heridas este domingo, informó la policía del país europeo, quien llamó a los habitantes a contactar a sus cercanos que podrían haber estado en los establecimientos.

La policía desplegó importantes refuerzos a proximidad del centro comercial de Fields en el barrio de Amager, ubicado entre el centro y el aeropuerto de la capital, indicó el cuerpo armado de Copenhague en Twitter.

Más de un centenar de personas corrió hacia el exterior del centro comercial cuando se escucharon los primeros disparos, según testigos citados por los medios daneses.

La policía pidió a las personas que aún estaban en el edificio que permanecieran en el interior del recinto hasta que llegaran sus efectivos.

Las mismas autoridades ha detenido a una persona tras un tiroteo ocurrido en un centro comercial de Copenhague, según informaron en las redes sociales.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD

