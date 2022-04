Al menos cinco personas fueron baleadas el martes por la mañana en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York, informó el departamento de bomberos de la ciudad.

Los bomberos acudieron a la estación 36th Street por reportes de humo y encontraron varias personas heridas, así como dispositivos sin detonar.

La policía de la ciudad señaló que estaban respondiendo a informes de personas heridas por disparos o una explosión.

Policía busca a sospechoso por tiroteo

El departamento de policía inició la búsqueda de un hombre, vestido con un chaleco de construcción naranja y una máscara de gas, como el presunto responsable del tiroteo.

La policía inspecciona “todas las estaciones y trenes” por el tiroteo, mientras busca al responsable y los testigos ofrecen información a medios locales sobre el caótico momento del ataque.

Según algunos medios locales, el sospechoso fue descrito por testigos como un hombre afrodescendiente de unos 1.65 metros de altura y unos 80 kilos, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

El presunto autor de los disparos huyó del lugar vistiendo un chaleco naranja similar a los que usan los obreros de la construcción y una máscara de gas y, por el momento, es la única personas a la que se busca por el tiroteo.

Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park, una zona con una gran población mexicana.

El cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas, informó que no hay reporte de mexicanos muertos tras el tiroteo en la estación de metro en Nueva York.

A través de Twitter, el funcionario había indicado que se investiga si hubo mexicanos afectados en el tiroteo, puesto que hay un gran número de connacionales cerca de Sunset Park.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que se investigará e informará de inmediato sobre novedades con respecto del caso.

Suspenden servicio del metro en Nueva York y alertan por retrasos

La autoridad del metro indicaron que fue suspendido el servicio en tres líneas de metro (D, N y R) en Brooklyn y en algunos puntos de Manhattan, por lo que los trenes de esas líneas y otras están experimentando retrasos.

