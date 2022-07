Un tiroteo más en Estados Unidos se suscitó este domingo, en la comunidad de Peck Park, en Los Ángeles, California, que dejó múltiples víctimas, según ha informado la policía de Los Ángeles. En la zona se realizaba una exhibición de autos.

El Departamento de Policía local declaró una alerta táctica en toda la ciudad, debido a la gran cantidad de oficiales enviados a la escena.

La embajadora de México en Los Ángeles, Marcela Celorio publicó a través de redes sociales: “Si eres mexicano y te viste afectado por el incidente en Peck Park comunícate con nosotros”.

LAPD News: Around 3:50 p.m. Harbor Division officers responded to 911 calls of a shooting with multiple victims at Peck Park. NOT an active shooter situation. PIO is enroute. Unknown number or condition of victims at this time.

