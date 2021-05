Miami, Estados Unidos. Dos personas murieron y al menos 20 resultaron heridas este domingo cuando tres hombres dispararon contra la multitud reunida delante de una sala de concierto en Miami, en el sureste de Estados Unidos, informó la policía local.

El tiroteo ocurrió durante la madrugada en un salón de billar situado en un polígono comercial cerca de Miami Gardens, al noroeste del centro de la ciudad costera.

El local celebraba un evento, y varios organizadores se encontraban en el exterior del recinto cuando un todoterreno se acercó al lugar, indicó la policía en un comunicado.

Esas tres personas volvieron a subirse al auto y huyeron del lugar.

A su llegada al lugar, los servicios de emergencia encontraron a dos fallecidos, según el comunicado.

Al menos 20 heridos acabaron en el hospital, con al menos uno de ellos en estado crítico.

En un tuit, el director del departamento de policía del condado de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez III, calificó el acto de “cobarde”.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021