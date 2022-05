Un tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, dejó al menos 15 muertos y una docena de heridos, incluidos estudiantes, dijeron las autoridades.

El gobernador del Estado, Greg Abbott, dijo que el atacante mató a 14 estudiantes y a 1 maestro. El atacante también falleció, dijo Abbot.

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (UCISD, por sus siglas en inglés) alertó sobre un “tirador activo” en Robb Elementary a las 12:17 p.m. hora local y dijo que la policía estaba en el lugar.

El sospechoso fue detenido, según el Departamento de Policía de Uvalde.

Dos personas murieron en la escuela durante el tiroteo y 13 niños estaban siendo atendidos por diversas lesiones en el Uvalde Memorial Hospital, dijo el portavoz Tom Nordwick. Un hombre de unos 40 años también estaba siendo atendido, dijo.

Dos niños fueron transportados a San Antonio y otro está pendiente de traslado, agregó.

El Hospital Universitario de San Antonio dijo en un tuit que recibieron a un niño y un adulto del tiroteo en la escuela. La adulta, una mujer de 66 años, se encuentra en estado crítico, dijo el hospital en un tuit.

Update on the shooting at Robb Elementary School in Uvalde: at University Hospital, one patient, a 66-year-old woman, is in critical condition.

We do not yet have a condition to report on the child.

— University Health (@UnivHealthSA) May 24, 2022