Medios estadunidenses reportan un bombero muerto tras registrarse un tiroteo dentro de la estación de bomberos, ubicada en la ciudad de Los Ángeles.

La policía respondió a reportes de varias víctimas de disparos poco antes de las 11 de la mañana en la estación de bomberos 81, ubicada a unos 72 kilómetros (45 millas) al norte de Los Ángeles, de acuerdo con un comunicado del sheriff del condado. Las autoridades no dieron más información al respecto.

En redes sociales el departamento de Bomberos de esta ciudad estadunidense informó sobre los hechos ocurridos la mañana de este martes, cerca de las 11:00am

It is with heavy hearts that the LACoFD confirms that a tragic shooting occurred at approximately 10:55 a.m. today at FS 81 in Agua Dulce. The Dept. is still in the process of gathering additional information & are cooperating with law enf. throughout this ongoing incident. (1/2)

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) June 1, 2021