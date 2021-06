India le dijo a Twitter Inc que tiene una última oportunidad de cumplir con las nuevas reglas de Tecnología de la Información (TI) o enfrentar “consecuencias no deseadas”, según una copia de una carta oficial vista por Reuters.

Las nuevas reglas, anunciadas en febrero y vigentes desde fines del mes pasado, buscan regular el contenido en redes sociales y hacer que empresas como Facebook, WhatsApp y Twitter rindan cuentas más claramente ante solicitudes legales.

También requieren que los gigantes de redes sociales establezcan mecanismos de reparación de agravios y designen nuevos ejecutivos para coordinar con las fuerzas del orden.

El Ministerio de Tecnología de India escribió a Twitter el 26 y 28 de mayo sobre las nuevas reglas, pero las respuestas de la firma “ni abordan las aclaraciones solicitadas por este Ministerio ni indican un cumplimiento total de las Reglas”, según la misiva, fechada el 5 de junio, del Ministerio de Tecnología a Jim Baker, consejero general adjunto de Twitter.

La carta, una copia de la cual fue vista por Reuters, decía que, entre otras cosas, Twitter aún no había informado al Ministerio sobre su director de cumplimiento, y su oficial de quejas y la persona de contacto no eran empleados como lo exigen las reglas.

Dijo que tal incumplimiento conduciría a “consecuencias no deseadas”, incluida la posibilidad de que Twitter sea considerado responsable por el contenido publicado en él, una exención de la que actualmente disfruta en gran medida.

Añadió: “Sin embargo, como gesto de buena voluntad, por la presente se le da a Twitter Inc un último aviso para que cumpla inmediatamente con las Reglas”.

El Ministerio de Tecnología no respondió a una solicitud de comentarios. Twitter se negó a tratar el tema.

Las nuevas reglas de TI han provocado batallas legales, incluida una demanda presentada por WhatsApp, propiedad de Facebook, que acusa al gobierno de exceder sus poderes legales al promulgar reglas que obligarán a la aplicación de mensajería a romper el cifrado de extremo a extremo.