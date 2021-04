A casi cuatro meses de que Donald Trump dejara su cargo como presidente de Estados Unidos siguen surgiendo casos y bloqueos que decretó el republicano, ahora revelaron que durante su administración obstaculizó el envío de aproximadamente 20 mil millones de dólares de ayuda humanitaria que mandarían a Puerto Rico, tras el paso de los devastadores huracanes en 2017.

De acuerdo con el medio estadounidense The Washington Post, el intento por bloquear los 20 mil millones se demuestra en el informe del inspector general. Fue el propio congreso estadounidense quien solicitó una investigación sobre las demoras a la financiación para Puerto Rico y es que después de los huracanes pasaron meses sin luz ni agua potable.

Según el informe, el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), Ben Carson, y otro exfuncionario se negaron a colaborar con la investigación, misma que comenzó desde 2019. Aunque en este caso no solo obstaculizaron el envío de dinero también intentaron frenar el estudio.

A través del informe de 46 páginas ilustran cómo Trump intentó retrasar la ayuda por desastres para la isla que en aquellos momentos pasaba momentos de verdadero terror.

A pesar de todo, regresan estrella de la fama de Donald Trump

La estrella de Donald Trump, ubicada en el Paseo de la Fama de Hollywood, volvió a su sitio y apariencia habitual, luego de pasar varios meses en reparación por los daños que le causó un hombre disfrazado de The Hulk.

De acuerdo con The New York Post, este miércoles fue cuando finalmente se confirmó que emblema había sido colocado nuevamente en su sitio. Fue en noviembre de 2020, cuando la policía local recibió el reporte de que había un sujeto destrozando la placa con un pico.

Según CBS Los Angeles, al momento no se reportó ninguna detención oficial, pero sí se estimó que los daños causados tendrían un costo de reparación de más de 5 mil dólares. Un video del acontecimiento circuló en redes sociales, pero debido al disfraz que portaba, no fue posible identificar al responsable de los hechos.

Luego de esto, la placa al parecer tuvo que ser elaborada por completo, pues había fragmentos que estaban pulverizados por los golpes del Hulk.

Donald Trump’s Hollywood Walk of Fame star is replaced again https://t.co/2X0Efe7Ggr

— Diazhub.com (@DiazHub) April 22, 2021