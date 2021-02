La presidencia de Donald Trump fue una de las más criticadas en Estados Unidos y es que a días de terminar su mandato, el republicano, supuestamente, motivó a decenas de sus seguidores a levantarse e impedir que en el Capitolio declararan a Joe Biden como el presidente constitucional de EU.

Aquel 6 de enero, cientos de personas fueron afectadas, golpeadas e incluso cinco personas perdieron la vida. Justo por poner en riesgo a los estadounidenses y tambalear a una de las democracias más estables en el mundo es que el Senado, impulsado por el partido demócrata, someterá a juicio político por segunda vez a Donald Trump.

Trump tendrá horas críticas este martes y es que además de ser el primer Presidente de la historia sometido a dos juicios políticos, se convertirá en el primero en ser juzgado tras dejar el cargo. Es decir en caso de resultar culpable su castigo no será la destitución,¿entonces, cómo lo podrían castigar?.

Según expertos, lo que está en juego es el futuro político de Donald Trump. Recordemos que el 20 de enero, a horas de que Joe Biden se convirtiera en presidente de Estados Unidos, el magnate amenazó con regresar a la política y a la presidencia. Si e le imponen una condena, la mayoría demócrata puede prohibirle volver a ejercer cargos públicos; es decir, bloquearle la posibilidad de que sea candidato en 2024.

Espectacular geolocalización de smartphones en el día del asalto al Capitolio…. estaban con Trump y luego fueron al Capitolio…. @nytimes pic.twitter.com/UEVoLlABpu — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) February 6, 2021

¿Cómo será el Juicio Político contra Donald Trump?

Un juicio político tiene como finalidad la destitución del Presidente, pero como Trump ya no está en el poder, entonces ¿qué sigue?

Aunque la Cámara Baja actuó con rapidez para acusar a Trump, no enviaron a la Cámara Alta los artículos de acusación necesarios para el comienzo del juicio, por lo que la destitución del expresidente ya no es posible y ya no es el objetivo de este proceso.

De acuerdo con The New York Times, “la condena en un juicio político no descalificaría automáticamente a Trump para postularse a un futuro cargo público”. Sin embargo, si el Senado lo condena, la Constitución permite una votación posterior para impedir que el funcionario ocupe “cualquier cargo de honor, confianza o lucro en Estados Unidos”, explica el medio.

El diario apunta que esa posibilidad podría ser atractiva para los demócratas y también para muchos republicanos que están convencidos de que eso es lo único que sacará a Trump de su partido.

Abogados de Trump se BURLAN de Juicio Político

La defensa de Donald Trump entregó ante el Senado la respuesta de 14 páginas al artículo del juicio político que presentaron en la cámara de Senadores contra el exmandatario. En el texto del poder judicial de EU acusaron al demócrata de insurrección e incluso lo señalaron por “grave traición”.

De acuerdo con los abogados Bruce Castor y David Schoen, la disposición constitucional “requiere que una persona efectivamente ejerza el cargo para someterse a un juicio político”. Además, puntualizaron que el Senado no tiene el poder para destituir a alguien que “ya no ocupa cargo alguno”

“Como el 45.º presidente ya no es ‘presidente’, la cláusula ‘debe ser destituido de su cargo en un juicio político por…’ es imposible de implementar para el Senado.

Por lo tanto el procedimiento actual ante el Senado es nulo ‘ab initio’ [inválido desde el principio] como una nulidad legal que evidentemente va en contra del lenguaje claro de la Constitución”, indica el documento.