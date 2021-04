Donald Trump está en problemas y es que la campaña electoral del expresidente de Estados Unidos se vio obligada a regresar alrededor de 122 millones de dólares a los donantes que decidieron apoyar su candidatura en 2020; alrededor de un 10,7% de todo el dinero que recibió en 2020, reportaron los periodistas The New York Times.

El reembolso se registró después de que centenas de estadounidenses se quejaran e incluso se sintieran defraudados de Donald Trump y todo lo que ocurrió después de las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, lo que más molestó a varios seguidores del republicano es que después de su donación les seguían cobrando, de forma automática, la misma cantidad que en un principio ofrecieron.

Cabe señalar que según medios estadounidenses, las donaciones recurrentes con esta estrategia comenzaron a llenar de fondos la campaña de Donald Trump en septiembre, cuando apareció una opción por defecto y preseleccionada para realizar una donación por semana.

El truco para no seguir donando era que los aliados de Trump tenían que desmarcar la casilla si planeaban hacer sólo una contribución, sin repetirla. En dado caso de no hacerlo, los donantes se tenían que despedir de la suma que hicieron, cada semana. El aviso, según los asesores de Trump, fue incluido en letra pequeña.

A pesar de ser reconocido por su fortuna, el ex presidente Donald Trump parece que también ha tenido algunos problemas de dinero, según señala un extrabajador a quien le pidió prestado para pagar una comida.

El sujeto, que se identificó como Kevin McKay declaró en una exclusiva para el Daily Mail que fue guardaespaldas del exmandatario durante cinco años, y siempre estaba con él cuando viajaba a Escocia.

Y, en 2008 tuvo que prestarle 130 dólares para que pagara sus hamburguesas en un restaurante de comida rápida del que Trump era un fanático, pues el magnate no llevaba dinero.

“Todavía me debe el dinero del McDonalds que me dijo que me pagaría, pero nunca lo hizo. Durante todo el tiempo que estuve trabajando para me mantuve pensando que un día me diría ‘Kevin, aquí está el dinero que te debo’”, confesó.