La elección presidencial que se vive este martes de 3 de noviembre en Estados Unidos repercute al exterior casi al mismo grado que al interior. Y sin duda el país, después de la propia nación estadounidense, al que más le incumbe quien vaya a ser el nuevo mandatario es a su vecino del sur: México .

Para empezar, dentro de los aproximadamente 60 millones de hispanos que actualmente viven en Estados Unidos, los mexicanos son mayoría con 36.6 millones, un 62%, según detalla el Pew Research Center, uno de los centros más prestigiosos en EEUU en cuestión a datos y estadísticas.

Y en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viven unos 750,000 estadounidenses, lo que representa el 74.4% de los extranjeros residentes en ese país. Incluso el Departamento de Estado estadounidense calcula que son un millón y medio de sus ciudadanos los que viven en tierras aztecas.

Entonces, aunado al tema migratorio, de seguridad, económico y diplomático, se puede explicar la gran relevancia que esta jornada electoral tiene para México. Pero, ¿quién le conviene más?

(Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)