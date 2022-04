Ucrania cumplimentó ya el formulario para ser reconocido como país aspirante a ingresar en la Unión Europea (UE), informa el portal Ukrinform, que cita fuentes del entorno del presidente del país, Volodimir Zelenski.

Con ello se siguieron los pasos y plazos marcados por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, prosigue esta fuente, que recuerda la reciente visita de la política alemana a Kiev, donde se reunió con Zelenski.

La entrega del formulario la formalizó el propio presidente ucraniano, en una reunión mantenida con el embajador de la UE en su país, Matti Maasikas.

Zelenski destacó en ese encuentro que el ingreso de su país en la UE “representa las aspiraciones por las que está luchando nuestro pueblo”, destaca dicho portal de noticias.

El mandatario señaló que el avance de su país en dirección al bloque comunitario “se produce en un momento muy trágico, en el que muchos ucranianos están perdiendo la vida por sus ideales”. El objetivo es “ser parte de Europa, entre iguales”, añadió.

Maasikas, por su parte, garantizó al presidente ucraniano que “todos en la UE sentimos la importancia y el significado” de este paso, en medio de la “situación difícil” de Ucrania. “En tiempos extraordinarios hay que dar pasos extraordinarios y a velocidad extraordinaria”, plasmó el representante de la UE, a través de su cuenta en Twitter.

Another step on Ukraine's EU path. Honoured to receive from @ZelenskyyUa the answers to @EU_Commission questionnaire, handed over by @vonderleyen only 10 days ago. Extraordinary times take extraordinary steps and extraordinary speed. @Denys_Shmyhal @StefanishynaO @AndriyYermak pic.twitter.com/UaNPOrhPST

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 18, 2022