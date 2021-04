Joe Biden, presidente de Estados Unidos, reveló que su Gobierno tendrá la oportunidad de compartir con otros países su inventario de vacunas contra el Covid-19; entre los que se esperan estén México y latinoamérica, “antes de que se termine el verano”, o sea entre junio a septiembre.

Aunque recalcó que su prioridad son los estadounidenses y su salud. Es decir, tendrá que asegurarse que tiene suficientes dosis para inocular a toda su población.

El demócrata explicó que quiere compartir los excedentes estadounidenses con otros países porque “hasta que esta vacuna esté disponible en todo el mundo y estemos ganando al virus en otras naciones, no estaremos completamente seguros”.

