Un video en redes sociales donde se ve a un joven hispano siendo atacado por sus compañeros en una escuela de Estados Unidos, se ha viralizado y causando indignación entre los usuarios, quienes han pedido a las autoridades estudiantiles que investiguen el caso.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la cafetería de la escuela preparatoria “Ross Shaw Sterling Aviation High School”, ubicada al sureste de Houston, Texas, el pasado 2 de septiembre, durante el segundo día de clases.

El joven de 15 años estaba tomando su almuerzo cuando de repente llegaron dos estudiantes, quienes empezaron a hablarle sin que el muchacho hispano les prestara mucha atención.

De un momento a otro, uno de los menores le lanzó el primer golpe directo a la cara, mientras que el otro hizo lo mismo.

Los dos jóvenes de características afroamericanas lanzaron puñetazos logrando derribar a la víctima, quien ya en el suelo recibió patadas y más golpes con las manos.

Cowards attack another student at “Ross Shaw Sterling Aviation High School” in Houston, TX 🃏 pic.twitter.com/EEX70qbdaE

— Public Outsider (@publicoutsider) September 4, 2021